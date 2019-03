© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Primo colpo in vista per il Paris Saint-Germain per l'estate. Lo scrive il The Sun: i parigini avrebbero trovato l'accordo con il ventinovenne centrocampista spagnolo Ander Herrera. Il basco avrebbe deciso di lasciare il Manchester United in regime di svincolo e per lui sarebbe pronto un triennale da 150mila sterline a settimana.