Tegole e assenze per il Paris Saint-Germain in vista della gara contro il Dijon. Thomas Tuchel, tecnico della formazione parigina, ha spiegato che per la trasferta in programma domani non ci saranno Neymar, Marco Verratti, Thiago Silva, Ander Herrera, Thomas Meunier e Thilo Kehrer. Recupera almeno Edinson Cavani, che domani sarà in gruppo.