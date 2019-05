© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Daily Star è certo: il futuro di David de Gea sarà lontano da Manchester. Lo spagnolo sarebbe pronto ad abbandonare lo United dopo una stagione tutt'altro che positiva per andare al Paris Saint-Germain. Per lui sarebbe pronto un contratto faraonico: per il ventottenne, spiega il tabloid inglese, pronte 450mila sterline a settimana.