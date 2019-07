Con la partenza di Dani Alves, svincolatosi al termine del suo contratto, il PSG potrebbe andare alla ricerca di un nuovo interprete per il ruolo di terzino destro, anche se questa non sembra al momento trattarsi di un'assoluta priorità. Secondo quanto riferisce Le Parisien, proseguono i contatti con il Nizza per arrivare a Youcef Atal, algerino classe '96 sul quale i transalpini hanno messo gli occhi già da tempo. Occhi puntati anche su Kenny Lala, classe '91 di proprietà dello Strasburgo.