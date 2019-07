Continua a tenere banco il tormentone Neymar, che vuole lasciare il PSG, con cui ha un contenzioso aperto a causa della sua assenza di lunedì all'inizio della preparazione estiva dei parigini. Ieri la Bild citava una proposta fatta di contropartite tecniche, ma secondo quanto riferisce Sport sarebbe solamente uno il giocatore che potrebbe spostare le sorti dell'affare. Si tratta del difensore centrale Clement Lenglet, uno degli acquisti che avrebbe chiesto l'allenatore Tuchel, anche se Valverde difficilmente darà il via libera per la sua partenza, specie dopo che i blaugrana sembrano ormai tagliati fuori per la corsa a De Ligt dell'Ajax.