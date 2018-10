PSG, Rabiot sempre più lontano: rifiutata la terza offerta di rinnovo

Adrien Rabiot ha respinto la terza offerta di rinnovo contrattuale da parte del Parsi Saint-Germain. Ne è convinto il Mundo Deportivo, secondo il quale il centrocampista francese - in scadenza il prossimo anno - avrebbe detto no alla proposta economica da 7 milioni di euro a stagione. Il Barcellona - si legge - resta vigile sul giocatore, aspettando gennaio quando Rabiot in caso di mancato rinnovo sarà libero di accordarsi con una nuova squadra.