PSG, Rabiot torna ad allenarsi con la squadra. Si rivede anche Cavani

Adrien Rabiot è tornato ad allenarsi con il Paris Saint-Germain dopo sei giorni di sospensione, dovuto al like rilasciato a un video di Evra su Instagram e alla notte in discoteca trascorsa dopo la sfida contro il Manchester United. Il centrocampista francese, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, non gioca dallo scorso 11 dicembre, dalla partita contro la Stella Rossa. Anche Cavani è tornato in gruppo ma non ha partecipato all'intera seduta.