PSG, record di vittorie e media-gol come nessuno in Europa

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

I numeri dicono che questo è il miglior Paris Saint-Germain della storia: mai era successo che la squadra della capitale francese vincesse le prime 7 partite. Meglio dell'anno scorso, quando la striscia si fermò a 6, meglio anche del 2015-16, l'anno del +31 sul Lione: lì Ibrahimovic e compagni frenarono al quinto turno.

Vittorie sempre convincenti, schiaccianti. 3.43 la media reti in 7 partite, nessuno ha fatto meglio nei cinque migliori campionati europei. Numeri che fanno dimenticare in fretta il ko all'esordio in Champions League e che esaltano il lavoro di Thomas Tuchel. In poco tempo il tedesco ha convinto tifosi e critica.