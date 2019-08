PSG, rifiutate tutte le offerte di Barça e Real per Neymar. Ecco i vari no

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna de L'Equipe traccia un punto di mercato piuttosto particolareggiato su Neymar, per il quale il PSG ha rifiutato tutte le proposte pervenute sinora, sia dal Barcellona che dal Real Madrid.

Partendo dai blaugrana, la prima offerta era di 40 milioni di parte liquida, più due calciatori: Coutinho e Rakitic. La seconda invece non prevedeva contropartite, ma un'affare in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 180 milioni. Rifiutata anche questa.

Così come quella più recente del Real Madrid, arrivato a proporre tre giocatori (James Rodriguez, Bale e il dodicesimo Navas) più 100 milioni di euro. Anche i Blancos, però, hanno trovato la porta chiusa. In tutto questo non viene escluso un possibile rilancio della Juve.