PSG, rimpianto Guendouzi: ora si prova a riportarlo a casa

Il Paris Saint-Germain vuole riportare a "casa" Matteo Guendouzi. Come riporta il Mirror, i francesi si sarebbero infatti pentiti di aver lasciato andare via il giovane centrocampista, cresciuto proprio nelle giovanili del PSG, e vorrebbero adesso presentare un'offerta all'Arsenal per riacquistarlo. Il classe '99 in questa stagione ha collezionato finora un gol e due assist in 33 presenze coi Gunners.