© foto di J.M.Colomo

Dovrebbe durare almeno un'altra stagione l'avventura al Paris Saint-Germain di Dani Alves. Il terzino classe '83 ex Barcellona e Juventus ha un accordo in scadenza col club francese, mentre ESPN Brasil fa sapere che la trattativa per il rinnovo è alla fase finale. Alves non aveva accettato l'iniziale offerta del PSG per la permanenza fino al 2020, l'inserimento di una opzione per restare all'ombra della torre Eiffel fino al 2021 ha ottenuto l'ok del calciatore verdeoro.