PSG, rinnovo in stand-by per Thiago Silva: dubbi sul suo ruolo di leader

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Thiago Silva attende che il Paris Saint-Germain faccia il primo passo e gli proponga il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2020. Il difensore brasiliano, 35 anni, ha quasi sempre giocato in questa stagione, con un rendimento sempre alto e mostrando una buona tenuta fisica. Tuttavia, nello spogliatoio ci sarebbe qualche dubbio sul suo essere un vero leader della squadra: come riporta Le Parisien, tanti compagni sarebbero delusi dall'atteggiamento dell'ex Milan, troppo spaventato dai grandi appuntamenti. Una sorta di fragilità che è stata evidente lo scorso 26 novembre, contro il Real Madrid: Tuchel chiedeva una difesa alta, ma Thiago Silva si abbassava troppo. Uno scenario che ha ricordato molto le critiche mosse al giocatore dopo il clamoroso 6-1 subito dal Barcellona nel 2017, che costò un'eliminazione inattesa ai parigini. Insomma, le qualità e l'integrità non sono in discussione, ma nella capitale francese ci si interroga sul ruolo futuro del giocatore.