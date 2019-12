© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il PSG deve star ben attento a respingere le avances di Manchester City e Real Madrid per Marquinhos, uno dei calciatori fondamentali per Thomas Tuchel per la sua duttilità tattica che lo rende capace di esprimersi al meglio sia da difensore centrale che da centrocampista. Come riferito dai francesi di Le10Sport, i due giganti del calcio mondiale hanno avviato i contatti con l'entourage del brasiliano, il cui contratto scadrà a giugno 2022. Giusto un sondaggio, per capire qual è la situazione. Ma ad oggi la priorità dell'ex Roma sarebbe quella di rinnovare col PSG.