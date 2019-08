PSG, rottura totale con Neymar: si allenerà da solo finché non andrà via

© foto di Insidefoto/Image Sport

Arrivano importanti aggiornamenti dal Brasile circa la situazione di Neymar, attaccante brasiliano sempre più lontano dal PSG. Esporte Interativo infatti racconta della scelta del PSG, che ha deciso di isolare il calciatore fino al momento in cui non sarà ceduto altrove: il brasiliano si allenerà da solo, e non rientrerà in forza al gruppo a disposizione dell'allenatore Tuchel.