© foto di Gaetano Mocciaro

"Le persone felici" titola L'Equipe con in prima pagina i giocatori del Paris Saint-Germain abbracciati festeggiando un gol. Nel recupero del 17° turno i campioni di Francia hanno strapazzato ieri sera il Montpellier per 5-1 e il vantaggio sul Lille è di 15 lunghezze. Tutto questo considerando che il PSG ha ancora una partita in meno.