Il Paris Saint-Germain non avrebbe ancora rinunciato ad acquistare Idrissa Gueye, centrocampista in forza all'Everton. Il club inglese ha rifiutato domenica un'offerta da 25 milioni e i parigini non sono intenzionati ad aumentare la cifra, ma in aiuto potrebbe arrivare la cessione di Adli al Bordeaux, che porterebbe nelle casse dei francesi 7 milioni da reinvestire per il senegalese. L'alternativa last-minute potrebbe essere Thiago Mendes.del Lille.