PSG, senti Marco Silva: "Nulla di nuovo e niente di sicuro su Gueye"

L'arrivo di Gueye sembrava ormai cosa fatta per il Paris Saint-Germain ma non stando alle parole del tecnico dell'Everton Marco Silva: "Gli ho parlato. Ora è in vacanza e sta riposando, dovrebbe riposare e dopo vediamo cosa succederà. Non c'è nulla di nuovo sulla situazione, niente di sicuro su questa situazione. Vediamo. Noi come club, speriamo di tenerlo perché è un giocatore davvero importante per noi, ma il mercato è aperto e, come noi stiamo cercando di acquistare alcuni giocatori, anche altri club possono essere interessati anche ai nostri giocatori".