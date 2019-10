© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla terza presenza tra Ligue 1 e Champions League col Paris Saint-Germain, Mauro Icardi si è sbloccato con il gol. Quinta rete in Champions dopo le 4 realizzate nella scorsa stagione nella fase a gironi con la maglia dell'Inter, prima con la maglia del PSG, numero 137 in carriera tra quelle segnate con i club e con la nazionale argentina. Una gioia - dopo lo 0-1 col Galatasaray - condivisa anche sui social: "Molto contento per il mio mio primo gol con la maglia del PSG, congratulazioni a tutti i compagni di squadra per l'ottima partita!, il messaggio di Icardi su Instagram.