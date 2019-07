PSG, smentita la cessione di Neymar: ma il Barcellona non molla

© foto di Insidefoto/Image Sport

Continua una delle trattative più impegnative del mercato estivo. Neymar, che nonostante le voci di mercato sta continuando la preparazione con il club parigino, non è in vendita: come riportato dal Mundo Deportivo Nasser Al-Khelaifi non ha intenzione di cedere il calciatore. L'operazione non conviene alla società parigina, ma nonostante tutto il Barcellona non molla la presa.