PSG, smentita la richiesta di un ingaggio più alto da parte di Neymar

© foto di Imago/Image Sport

Nelle ultime ore dall'Inghilterra era arrivata la notizia della richiesta da parte di Neymar di un aumento dell'ingaggio per restare al PSG. Si è parlato addirittura della richiesta di più di un milione a settimane per giocare ancora in Ligue 1 ma il club francese ha smentito in maniera categorica le indiscrezioni del Times.