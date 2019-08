© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint-Germain sta valutando eventuali cessioni. Oltre al caso Neymar, Leonardo sta valutando la cessione di Jesé, Choupo-Mouting e Nsoki. Al momento, come riportato da Marca, non ci sono offerte per i tre giocatori: probabilmente il club parigino cercherà di piazzare i giocatori negli ultimi giorni di mercato.