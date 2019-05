© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stagione finita per Thiago Silva. Il brasiiano del Paris-Saint Germain soffre di una lesione al menisco del ginocchio destro e sarà operato. L'ex difensore del Milan non gioca dal match contro il Lille dello scorso 14 aprile, quando uscì al 15' a causa del problema che lo costringerà a subire un intervento e a restare lontano dai campi di gioco per le prossime 3-4 settimane.