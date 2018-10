PSG-Stella Rossa, la UEFA multa i francesi e richiama Tuchel

© foto di Imago/Image Sport

La UEFA ha fatto sapere che l'incontro fra il Paris Saint-Germain e lo Stella Rossa giocato lo scorso 3 ottobre e terminato 6-1 per i francesi è sotto inchiesta per gli incidenti fra tifosi avvenuti nel corso dell'incontro e di multare il PSG di 20mila euro per aver tardato il calcio d'inizio. Per il tecnico Thomas Tuchel arriva un richiamo sempre a causa del calcio d'inizio ritardato.