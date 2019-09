PSG-Strasburgo, formazioni ufficiali: Icardi in panca, ma riecco Neymar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è Neymar, non c'è Mauro Icardi. E' stato reso noto l'undici ufficiale del PSG per la sfida contro lo Strasburgo, gara in programma per le 17.30. Torna il brasiliano dall'infortunio. Solo panchina per l'ex Inter, il cui debutto è rimandato, almeno di qualche decina di minuti. Di seguito le due formazioni.

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Dagba, Thiago Silva, Diallo, Kurzawa; Gueye, Verratti; Sarabia, Neymar, Di Maria; Choupo-Moting

STRASBURGO (5-4-1): Sels; Simakan, L. Koné, S. Mitrovic, Djiku, Carole; Lala, Ib. Sissoko, Bellegarde, Thomasson; Ajorque.