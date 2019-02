Il PSG, come ammesso da Thomas Tuchel, cercava due centrocampisti in questa finestra, ma alla fine s'è dovuto accontentare del solo Leandro Paredes. Sky Sports UK fa sapere che nelle ultime ore di mercato i parigini avevano alzato l'offerta all'Everton per Idrissa Gueye, portandola fino a 30 milioni di euro, ma dai Toffees la risposta è sempre stata la stessa: "No, grazie".