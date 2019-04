Il Paris Saint-Germain aveva un grande sogno per la prossima stagione: Frenkie de Jong. Come riporta Mundo Deportivo, nonostante il talento dell'Ajax avesse già dato l'ok al Barcellona, i parigini hanno provato infatti a convincerlo fino all'ultimo. Non solo migliorando l'offerta a club e giocatore dei blaugrana, ma tentando anche il centrocampista e la sua compagna con una palazzina di lusso nei dintorni di Parigi. Una proposta che, però, non ha fatto cambiare idea al classe '97, pronto così a iniziare una nuova avventura nella Liga dal 1° luglio 2019.