PSG, Thiago Motta ha preso il patentino per allenare l'under 19

Nella giornata di ieri, racconta L'Equipe, Thiago Motta era a Coverciano per ricevere il patentino da allenatore per le giovanili. In Francia, una volta approvata e convertita la certificazione, Thiago Motta potrà anche essere assistente nelle prime squadre, ma per il momento si gode la sua nuova (e prima) avventura in panchina con l'under 19 del PSG. Poi, la prossima estate, l'ex centrocampista potrà prendere il patentito UEFA per allenare anche le prime squadre.