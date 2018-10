PSG, Thiago Silva annuncia: "Non ci sarò contro il Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Era nell'aria, ma ci ha pensato lo stesso giocatore a confermare la notizia: Thiago Silva non scenderà in campo contro il Napoli in Champions League. Il difensore ha diffuso sui suoi profili social questo messaggio in vista del match: "Torna la Champions! Sfortunatamente, non sarò in campo, ma anche questo fa parte della nostra professione. Ho fiducia nella nostra squadra, che Dio vi benedica ragazzi!".