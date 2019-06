© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del PSG Thiago Silva, dal ritiro della nazionale brasiliana, ha parlato del ritorno di Leonardo nel club parigino: "Sono felice per lui. Mi portò al Milan e poi al PSG, anche per questo mi fa piacere. Ora è il momento di parlare di tutto ciò che è successo per provare a migliorare le cose. Leonardo è una persona perbene e ha una grande esperienza".