PSG, Thiago Silva: "Neymar ed Emery devono restare per il progetto"

In un'intervista rilasciata a Telefoot, il capitano del PSG Thiago Silva ha parlato del futuro del club e di quello di Emery: "Emery deve restare? Sì certo, sono il suo capitano. Sono sempre onesto, specialmente con il lavoro che facciamo insieme. Ha sempre fiducia in me e in noi nello staff. Neymar? Ho parlato con lui. Non so ancora quando tornerà. Per ora, penso che questo progetto debba andare avanti con Neymar".