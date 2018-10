PSG, Thiago Silva out contro il Napoli. A rischio anche Di Maria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il PSG rischia di perdere elementi preziosi per la sfida di domani con il Napoli. Come si legge sulle pagine de L'Equipe, Thiago Silva non si è allenato in questi giorni e domani non sarà della partita. A rischio anche Marco Verratti e Angel Di Maria. Entrambi questa mattina si sono allenati con la squadra, ma l'argentino ieri era rimasto fermo per un problema alla coscia.