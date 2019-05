PSG, Thiago Silva rischia l'intervento al menisco. Stagione finita?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stagione finita per Thiago Silva? Lo scrive L'Equipe, che fa riferimento all'infortunio dell'ex difensore del Milan nella sfida contro il Lille. Il brasiliano è stato costretto a uscire al 15' per un problema al menisco del ginocchio destro e potrebbe decidere di operarsi. Anche se dovesse decidere di non ricorrere all'intervento chirurgico, il classe 1984 potrebbe aver chiuso il suo campionato, che terminerà il 25 maggio.