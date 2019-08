© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in zona mista dopo la sconfitta col Rennes in campionato, il capitano del Paris Saint-Germain Thiago Silva si è detto assai fiducioso sulla permanenza di Neymar nella capitale francese: "Secondo me Neymar resterà al PSG. È un giocatore indispensabile per noi, con lui siamo più forti. In ogni caso questa è una situazione tra Neymar e il club, noi giocatori dobbiamo solamente aspettare". Intanto, il Barcellona prepara l'offerta ufficiale per convincere Leonardo a lasciar andare l'attaccante brasiliano.