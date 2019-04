PSG, Thiago Silva: "Voglio chiudere la carriera a Parigi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Thiago Silva giura amore al Paris Saint-Germain ed è pronto a prendere la cittadinanza francese: "Sono qui da 6 anni e mezzo e mi sento francese, per questo ho deciso di prendere la cittadinanza. Lo faccio per la mia famiglia e i miei bambini, qui mi sento a casa. Spero di finire la mia carriera qui", ha detto il difensore in un'intervista concessa a Brut.