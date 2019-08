© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del PSG Thiago Silva ha parlato a RMC Sport in Francia: "Voglio che Neymar resti con noi, è un giocatore indispensabile per ogni squadra. E' un problema tra il club e il giocatore, non so esattamente cosa. Sto aspettando che finisca la finestra di mercato perché non la sopporto più questa situazione. Il mio futuro? Voglio terminare qui la carriera ma dipenderà da come andrà questa stagione. Per me è importante avere una buona stagioe e prolungare il mio contratto. Nella mia testa voglio fare come Maldini al Milan e giocare fino a 40 anni".