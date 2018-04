PSG, trattativa in corso con Courtois per il prossimo campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da RMC, il Paris Saint-Germain sta trattando con Thibault Courtois in vista del prossimo campionato. Il giocatore belga di proprietà del Chelsea ha un contratto in scadenza nel 2019 ma sarebbe molto attratto dalla possibilità di giocare per la società parigina.