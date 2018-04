PSG, trattative in fase avanzata per Tuchel. Ecco spiegato il no al Bayern

© foto di Imago/Image Sport

Dalla Francia arrivano ulteriori indiscrezioni secondo le quali Thomas Tuchel sarebbe in trattative avanzate per guidare dalla prossima stagione il Paris Saint-Germain. Ed è questa la ragione principale che avrebbe indotto il tecnico tedesco a dire di no al Bayern Monaco. L'ex allenatore del Borussia Dortmund ora sarebbe in vantaggio sulla concorrenza per prendere il posto di Unai Emery, il cui destino è segnato nonostante la recente vittoria in Coppa di Lega e una Ligue 1 già in pugno.