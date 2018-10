PSG, Tuchel: "Abbiamo i migliori giocatori in Europa, non solo Neymar"

Una vittoria tennistica che riscatta il brutto esordio in Champions League. Il tecnico del PSG Thomas Tuchel commenta così il successo per 6-1 contro la Stella Rossa: "Ci abbiamo messo intensità e questa sera si è visto. Abbiamo segnato molti gol e gestito il possesso palla. Non c'è niente da dire sugli undici in campo, tutti i miei giocatori sono pronti e ho fiducia in loro". Poi sulle prestazione di Neymar e Verratti: "Neymar è uno dei migliori giocatori in Europa, ne abbiamo molti in squadra. Per questo abbiamo vinto tante gare, ma anche perché abbiamo un gran team. Verratti è fantastico nella gestione della palla, abbiamo vinto il 71% dei duelli, sono davvero soddisfatto di questo".