PSG, Tuchel annuncia una formazione: "Ma è la lista degli infortunati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella serata di domani il PSG giocherà il recupero della 28esima giornata contro il Nantes e in caso di vittoria potrebbe laurearsi campione di Francia. Il tecnico Thomas Tuchel ha così parlato in conferenza stampa: "Marquinhos, Thiago Silva, Meunier, Bernat, Verratti, Neymar, Cavani e probabilmente Di Maria. Sembra un undici titolare di Champions, invece è la lista degli infortunati. Per questo convocherò tanti giovani. Nonostante tutto ci siamo allenati bene e sono fiducioso per domani".