PSG, Tuchel: "Approccio straordinario, grande passo in avanti per tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo casalingo per 2-1 sul Liverpool, il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa: “Era la nostra ultime occasione di mostrare che noi siamo capaci di combattere contro una squadra come il Liverpool. Il Liverpool è una squadra con una mentalità incredibile. Abbiamo avuto un approccio straordinario questa sera. Le partite si giocano da squadra, con tanta energia e i ragazzi hanno lavorato duro, hanno sofferto. E’ un grande passo in avanti per tutti”.