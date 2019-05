© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' sempre più lontano da Parigi il futuro di Gianluigi Buffon. Il rinnovo del portiere - in scadenza a giugno col PSG - ancora non è infatti arrivato, e adesso un altro indizio può far pensare ad un divorzio a fine stagione. Per tutta la stagione, il tecnico Thomas Tuchel ha sfogliato la margherita per scegliere il portiere titolare della squadra (fra Areola e Buffon, appunto), per un'alternanza tra i due che, evidentemente, l'anno prossimo avrà fine.

"Non possiamo andare avanti così, siamo il primo club nella storia del calcio a farlo, non è possibile", le parole del tecnico tedesco (anche lui non certo della conferma) che vista del prossimo anno non sembra intenzionato a distribuire le partite in maniera equa come successo finora. Per Areola 20 gare in Ligue 1 e 3 in Champions (quando Buffon era squalificato), per Buffon 15 gare in Ligue 1 e 5 in Europa, compresa la disastrosa prova nel match di ritorno contro il Manchester United che è costata ai parigini una clamorosa eliminazione agli ottavi.