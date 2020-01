© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel blinda Edinson Cavani fino a giugno. L'allenatore del Paris Saint-Germain, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coupe de la Ligue col Saint-Etienne, ha parlato anche dei rumors circa il futuro dell'attaccante uruguaiano: "Questo non è il Monopoly. Leonardo sa cosa fare per vincere ad alti livelli, dobbiamo salvaguardare la nostra squadra e anticipare le possibile assenze. Non abbiamo bisogno di cambiare tante cose a gennaio", le parole del tecnico sul mercato in uscita e in particolare sull'ex Napoli, in scadenza di contratto e obiettivo dell'Atletico Madrid.