© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leandro Paredes è oggetto del desiderio della Juventus, mentre Edinson Cavani è fortemente accostato all'Atletico Madrid. Ma di questo non vuole parlare Thomas Tuchel, allenatore del PSG, alla vigilia del match di Coppa di Francia con il Linas-Montlhery: "Paredes ha giocato molto durante l'ultima fase della stagione. Ha dimostrato di poter essere importante per noi, ha fatto vedere di essere capace di stare nel nostro gioco. Per quanto riguarda Edi, invece, per lui è stata dura essere infortunato più volte e perdere ritmo. Ma è tornato e si sta preparando, ho fiducia in lui così come in Paredes. Credo che resteranno".