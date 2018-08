PSG, Tuchel: "Buffon out le prossime due, Areola ha bisogno di minuti"

© foto di Imago/Image Sport

"Buffon resterà in panchina contro Angers e Nimes". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della terza giornata di Ligue 1, l'allenatore del PSG Thomas Tuchel ha parlato così della situazione portieri: "Non mi piace mandare Buffon in panchina, ma anche Areola ha bisogno di trovare il ritmo. Gigi ha disputato tre partite eccellenti, trasmettendo grande personalità, ma devo dare anche una chance a Areola per riprendere il ritmo di gara". Toccherà, infatti, proprio ad Areola difendere la porta transalpina nelle prime tre giornate della fase a gironi di Champions, vista la squalifica rimediata dall'ex Juventus col Real Madrid.