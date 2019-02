PSG, Tuchel: "Cavani ko? Non ho buone notizie, vedremo martedì"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria contro il Bordeaux, il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha parlato dell'infortunio di Edinson Cavani: "No, non ho buone notizie. Dobbiamo aspettare. Martedì (in Champions League contro il Manchester United), non so onestamente se Cavani giocherà. Sì, è preoccupante, non è un buon segno. Se i tuoi giocatori chiave non ci sono, è diverso. Non abbiamo Cavani e non abbiamo Neymar".