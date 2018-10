PSG, Tuchel: "Ci serve un terzo centrocampista di grande livello"

TOP NEWS Ore 17 - Rischio rinvio per due gare di A. Ufficiali Empoli-Juve

Juve, problema nel riscaldamento per Chiellini: a Empoli gioca Rugani

Campanello d'allarme crociato. Per salvarsi servono meno errori

Empoli, Butti: "Noi non siamo lo United, ma faremo il massimo"

Otto gol in sei giorni, zero dal centravanti. La prossima sfida di Gasp

Caputo buca Szczesny! Empoli in vantaggio contro i Campioni d'Italia

Juve opaca, Caputo non perdona. Empoli in vantaggio dopo 45'

Pari Juve dal dischetto: Cristiano Ronaldo non sbaglia

Napoli, adesso non bastano 90 milioni per comprare Insigne

Milan, i convocati di Gattuso: torna Conti, out Caldara

Fiorentina, sorpresa Pioli: attacco rivoluzionato per ritrovare i tre punti

Udinese, Velazquez: "Le prestazioni ci sono: non mi sento in discussione"

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, parla già di mercato, ammettendo la necessità di acquistare un centrocampista: "È una priorità perché non possiamo utilizzare sempre Rabiot e Verratti. Abbiamo bisogno di un terzo centrocampista da massimi livelli che sia in grado di giocare nel 4-3-3".

