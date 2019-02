PSG, Tuchel: "Col Villefranche mi aspetto serietà. Verratti da valutare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Villefranche in Coppa di Francia: "Verratti sta meglio, ma ancora dobbiamo decidere se potrà giocare o no. Dai miei mi aspetto una gara fatta di dominio del gioco e possesso palla, loro cercheranno di far male in contropiede e noi dovremo essere vigili e giocare in modo serio. Mi aspetto tanto anche dai giovani, devono farsi trovare pronti. Penso a giocatori come Buffon, Dani Alves e Thiago Silva, calciatori di esperienza che giocano tutte le gare con la stessa mentalità. La sconfitta col Lione? Se vuoi vincere contro certe squadre devi giocare al tuo livello per 90 minuti, 60 non bastano".