PSG, Tuchel: "E' sempre bello vincere, siamo pronti per il campionato"

Queste le dichiarazioni di Thomas Tuchel, tecnico del PSG, riporta da L'Equipe dopo la vittoria in Supercoppa di Francia contro il Rennes. "Potevamo fare meglio nei primi dieci e negli ultimi dieci, per il resto abbiamo controllato e giocato bene. Sono molto felice. Loro giocavano con un 5-3-2, abbiamo avuto molte occasioni con dieci conclusioni nel primo tempo. Dobbiamo essere pazienti. È sempre bello vincere, soprattutto quando meriti di vincere e noi meritavamo di vincere. Sento che la squadra è pronta per la ripresa di Ligue 1 anche se ci sono cose da migliorare. È stato un ottimo inizio".