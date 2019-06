PSG, Tuchel pazzo di Gueye: pronta una nuova offerta per l'Everton

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Idrissa Gueye. Come riporta Le 10 Sport, infatti, i transalpini avrebbero pronta una nuova offerta per il centrocampista classe '89 dell'Everton. Nell'ultima stagione il senegalese ha collezionato 35 presenze con due assist, attirando l'interesse delle big di mezza Europa.