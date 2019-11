PSG, Tuchel: "Icardi acciaccato? Domani Cavani partirà dall'inizio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha già in mente chi potrebbe sostituire l'acciaccato Icardi nella gara di domani sul campo del Brest: "Cavani è deluso perché è abituato a partire sempre dall'inizio. È stato in panchina tante settimane e non può essere contento. Domani comunque dovrebbe giocare dal 1'", le parole del mister nella conferenza stampa della vigilia. L'attaccante uruguaiano, d'altronde, non gioca titolare dallo scorso agosto, fermato per gran parte di quest'avvio stagionale da un infortunio all'anca e da un ritardo di condizione.